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Spor

Halkbank, Altekma'yı 3-1 mağlup etti

Voleybolda Efeler Ligi 22. hafta mücadelesinde Halkbank, Altekma'yı 3-1 mağlup etti.

AA22 Mart 2023 Çarşamba 21:38 - Güncelleme:
Halkbank, Altekma'yı 3-1 mağlup etti
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta karşılaşmasında Halkbank, sahasında Altekma'yı 3-1 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Yasin İlhan

Halkbank: Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu, Ma'a, Jaeschke, Yunus Emre Tayaz, Abdel Aziz (Deniz İvgen, Volkan Döne, Mert Matic, Mustafa Koç, Bruno, Aslan Ekşi)

Altekma: Kerem Yaman, Muzaffer Yönet, Divis, Ertuğrul Gazi Metin, Bezerra, Kadir Cin (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Ulaş Dokumacı)

Setler: 25-22, 21-25, 28-26, 25-20

Süre: 113 dakika (26, 28, 34, 25)

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