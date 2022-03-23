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Spor

Halkbank, altın sette kaybederek ikinci oldu

Halkbank, CEV Challenge Kupası Finali'nde 3-0 kazandığı maçın rövanşında Narbonne Volley'e deplasmanda altın set sonucunda 4-1 mağlup olarak organizasyonu 2. tamamladı.

23 Mart 2022 Çarşamba 00:52 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 01:00
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CEV Challenge Kupası finalinde, ilk maçta 3-0 yendiği Narbonne Volley karşısında rövanşta 3-1, altın sette de 21-19 yenilen Halkbank, organizasyonu ikinci tamamladı.

Oyuna iyi başlayamayan Halkbank, ilk seti 25-22 kaybetti. Rakibine file önünde rakibine kolay sayı imkanı tanımayan başkent temsilcisi, ikinci seti 25-22 önde tamamladı.

Halkbank, oldukça çekişmeli geçen diğer iki seti de 25-23 ve 25-19 kaybetti ve müsabaka altın sete gitti.

Altın sette de çekişme yaşanırken, seti 21-19 kaybeden Halkbank, organizasyonu ikinci sırada bitirdi.

SALON: Narbonne Arena

HAKEMLER: Benedikt Geukes (Almanya), Ilaria Vagni (İtalya)

NARBONNE VOLLEY: Bassereau, Ramos, Rodrigues, Zanotti, Zerba, Uriarte (Durand, Duee, Jouffroy)

HALKBANK: Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Yiğit Gülmezoğlu, Vigrass, Selçuk Keskin (Caner Ergül, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Efe Bayram, Vucicevic)

SETLER: 25-22, 22-25, 25-23, 25-19

ALTIN SET: 21-19

SÜRE: 168 dakika (30, 32, 38, 29, 39)

  • halkbank
  • Narbonne Volley
  • CEV Challenge Kupası Şampiyonluğu

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