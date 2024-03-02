Halkbank, Bursa'da rahat kazandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Halkbank, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
SALON: TVF Cengiz Göllü
HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Öznur Tosun
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Ahmet Samet Baltacı, Bahov, Onur Kaya (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Mustafa Cervatoğlu, Daudi, Mehmet Hacıoğlu)
HALKBANK: Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Ngapeth, Ma'a, Abdel-Aziz, Doğukan Ulu (Deniz İvgen, Volkan Döne, Hüseyin Batuhan Duman, İzzet Ünver)
SETLER: 17-25, 27-29, 19-25
SÜRE: 81 dakika (21, 33, 27)