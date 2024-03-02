İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2024 Cumartesi / 22 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,3879
  • EURO
    34,0706
  • ALTIN
    2100.98
  • BIST100
    9097.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Halkbank, Bursa'da rahat kazandı

Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 3-0 yendi.

AA2 Mart 2024 Cumartesi 17:20 - Güncelleme:
Halkbank, Bursa'da rahat kazandı
ABONE OL

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Halkbank, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

SALON: TVF Cengiz Göllü

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Öznur Tosun

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Ahmet Samet Baltacı, Bahov, Onur Kaya (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Mustafa Cervatoğlu, Daudi, Mehmet Hacıoğlu)

HALKBANK: Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Ngapeth, Ma'a, Abdel-Aziz, Doğukan Ulu (Deniz İvgen, Volkan Döne, Hüseyin Batuhan Duman, İzzet Ünver)

SETLER: 17-25, 27-29, 19-25

SÜRE: 81 dakika (21, 33, 27)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.