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Spor

Halkbank, Bursa'da set vermeden kazandı

Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

AA17 Aralık 2022 Cumartesi 23:35 - Güncelleme:
Halkbank, Bursa'da set vermeden kazandı
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Halkbank, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Ahmet Oğuzhan Ünal

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Gökhan Gözgöz, Halit Kurtuluş, Ratke, Bahov, Emre Batur, Metin Toy (Caner Ergül, Halil Dolaşık, Emre Berat Fırat, Berk Dilmenler, Can Erenhan)

HALKBANK: Mustafa Koç, Aziz Nımır Abdel, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Micah, Bruno (Volkan Done, Deniz İvgen, Oğuzhan Doğruluk)

SETLER: 15-25, 22-25, 21-25

SÜRE: 89 dakika (26, 34, 29)

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