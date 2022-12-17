Halkbank, Bursa'da set vermeden kazandı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Halkbank, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Ahmet Oğuzhan Ünal
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Gökhan Gözgöz, Halit Kurtuluş, Ratke, Bahov, Emre Batur, Metin Toy (Caner Ergül, Halil Dolaşık, Emre Berat Fırat, Berk Dilmenler, Can Erenhan)
HALKBANK: Mustafa Koç, Aziz Nımır Abdel, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Micah, Bruno (Volkan Done, Deniz İvgen, Oğuzhan Doğruluk)
SETLER: 15-25, 22-25, 21-25
SÜRE: 89 dakika (26, 34, 29)