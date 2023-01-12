Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali garantiledi

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Polonya'nın Aluron CMC Warta takımını 3-2 yenerek, çeyrek finali garantiledi.

Müsabakaya istediği gibi başlamayan Halkbank, servis hataları yaptığı ilk sette 6 sayı (12-18) geriye düştü. Aluron CMC Warta takımının hücumlarını durduramayan Halkbank, ilk seti 25-21 geride tamamladı.

İkinci sete etkili başlayan Halkbank, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla aradaki farkı 3'e (7-4) çıkardı. Halkbank'ın hızlı oyunlarına bloklarla karşılık veren konuk ekip, aradaki farkı kapatarak durumu 15-15'e getirdi. Toparlanan Halkbank, ikinci seti 25-23 önde bitirdi.

Her iki takımda hücumda ve defansta etkili olurken üçüncü setin ortaları 14-14 eşitlikle geçildi. Karşılıklı sayıların alındığı ve son dakikaya kadar çekişmeli geçen üçüncü seti Aluron CMC Warta 25-23 önde tamamladı.

Dördüncü setin başlarında etkili servisler kullanan Halkbank, farkı 3 sayıya (8-5) kadar çıkardı. Bloktaki etkinliğini artıran konuk ekip, setin ortalarında farkı bir sayıya (15-14) indirdi. Son ana kadar çekişmeli geçen dördüncü seti Halkbank, 25-23 kazandı.

Karar setinde iki takım da serviste ve blokta etkili oyununu sürdürdü. Seyirci desteğini arkasına alan Halkbank, seti 19-17, maçı da 3-2 kazandı.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Tibor Halasz (Macaristan), Maria de las Olas Rodriguez (İspanya)

HALKBANK: Ma'a, Bruno, Doğukan Ulu, Abdel Aziz, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Doğukan Ulu, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz)

ALURON CMC WARTA: Szalacha, Konarski, Kwolek, Zniszczol, Tavares, Kovacevic (Danani, Laba, Kozlowski)

SETLER: 21-25, 25-23, 23-25, 25-23, 19-17

SÜRE: 173 dakika (31, 34, 37, 42, 29)