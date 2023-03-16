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Spor

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi

CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanş maçında Cucine Lube'yi yenen Halkbank, yarı finale adını yazdırdı.

AA16 Mart 2023 Perşembe 18:04 - Güncelleme:
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi
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Halkbank, Avrupa voleybolunun en prestijli turnuvası olan CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanş maçında, İtalya'nın Cucine Lube takımını altın sette mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Halkbank açıklamasına göre, Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmanın 5'ini kazanarak grup birincisi olarak çeyrek finale katılmaya hak kazanmıştı.

"Halk'ın Efeleri", CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında karşılaştığı İtalyan ekibi Cucine Lube Civitanova'ya setlerde 3-1 mağlup olmasına rağmen uzatmada oynanan altın seti kazanarak yarı finale yükseldi.

Halkbank, yarı finalde Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımıyla karşılaşacak. İlk maç Ankara'da, ikinci maç ise Polonya'da oynanacak.

Baş antrenörlüğünü Taner Atik'in üstlendiği takım; Deniz İvgen, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Micah Ma'a, Doğukan Ulu, Marko Mert Matic, Yunus Emre Tayaz, Mustafa Koç, Thomas Jaeschke, Oğuzhan Doğruluk, Yiğit Hamza Aslan, Yiğit Gülmezoğlu ve Nicholas Bruno'dan oluşan kadrosuyla yarı finalde rakibini zorlayacak.

Halkbank, 2014 yılında da CEV Şampiyonlar Ligi finallerinde Türkiye'yi başarıyla temsil etmişti. Kırmızı-mavi-beyazlılar, Rus rakibinin ardından turnuvayı ikinci olarak tamamlamış ve finale adını yazdıran tek Türk takımı olmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Osman Arslan, Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın turnuvada elde ettiği başarıdan kıvanç duyduklarını belirterek, "Avrupa voleybolunun en önemli liginde elde ettiğimiz bu güzel sonucun ardından yarı finalde de 'Halk'ın Efeleri'nden' ülkemizi sevindirecek sonuçlar bekliyoruz. Halkbank olarak, ülkemizin yurt dışında başarıyla temsil edilmesi için voleybola desteğimiz kesintisiz sürecektir." ifadelerini kullandı.

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