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Spor

Halkbank, Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde Halkbank, Cizre Belediye Spor'u 3-0 mağlup etti.

AA9 Aralık 2022 Cuma 14:56 - Güncelleme:
Halkbank, Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Halkbank, Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu

Halkbank: Ma'a, Bruno, Doğukan Ulu, Abdelaziz, Yiğit Gülmezoğlu, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Deniz İvgen, Mustafa Koç, Oğuzhan Doğruluk, Aslan Ekşi, Yiğit Hamza Aslan)

Cizre Belediyespor: Hilmi Şahin, Svetoslav, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Taha Erden, Ömer Faruk Dur (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Uriarte, Murat Karakaya, Andaç Kapan, Muhammet Ertuğrul)

Setler: 25-16, 25-17, 25-15

Süre: 68 dakika (22, 25, 21)

Halkbank 31 puan ile Efeler Ligi'nde lider durumda.

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