Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Halkbank, Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu
Halkbank: Ma'a, Bruno, Doğukan Ulu, Abdelaziz, Yiğit Gülmezoğlu, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Deniz İvgen, Mustafa Koç, Oğuzhan Doğruluk, Aslan Ekşi, Yiğit Hamza Aslan)
Cizre Belediyespor: Hilmi Şahin, Svetoslav, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Taha Erden, Ömer Faruk Dur (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Uriarte, Murat Karakaya, Andaç Kapan, Muhammet Ertuğrul)
Setler: 25-16, 25-17, 25-15
Süre: 68 dakika (22, 25, 21)
Halkbank 31 puan ile Efeler Ligi'nde lider durumda.