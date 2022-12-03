Halkbank deplasmanda Fenerbahçe'yi yendi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Halkbank, deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.
SALON: Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Erol Akbulut, Recep Karakoç
FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Louati, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz, Ferreira, Emre Savaş, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Oğuzhan Tarakçı, Peric, Arda Bostan, İzzet Ünver)
HALKBANK: Bruno, Doğukan Ulu, Nimir, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Ma'a (Volkan Döne, Deniz İvgen, Mustafa Koç, Oğuzhan Doğruluk, Aslan Ekşi)
SETLER: 25-22, 18-25, 25-23, 21-25, 10-15
SÜRE: 146 dakika (31, 29, 36, 31, 19)