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Spor

Halkbank deplasmanda rakibi TÜRŞAD'ı devirdi

AXA Sigorta Efeler Ligi 4'üncü haftasında TÜRŞAD Voleybol Takımı sahasında rakibi Halkbank'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.

IHA29 Ekim 2023 Pazar 15:30 - Güncelleme:
Halkbank deplasmanda rakibi TÜRŞAD'ı devirdi
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AXA Sigorta Efeler Ligi 4'üncü hafta maçında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı evinde Halkbank'a 3-1 yenildi.

TÜRŞAD: Plamen Shekerdzhiev, Selim Demir, Alperay Demirciler, İbrahim Emet, Esat Muhammet Avcı, Ogbai Cansin Enaboifo, Kaan Bülbül, Hamdi Erkan, Geraldo Filho Da Silva Graciano, Cağlar Rahmi Aksoy, Eren Fatih Uğur, Muhammed Kaya, Burhan Zorluer

Halkbank: Eksi Aslan Eski, Gordon Perrin, Deniz İvgen, Mert Mecit, Yiğit Hamza Aslan, Volkan Done, Earvin Ngapeth, Tuna Uzunkol, İzzet Ünver, Micah Ma'a, Nimir Abdelaziz, Serhat Coşkun, Emre Yunus Tayaz

Setler: 21-25, 25-23, 19-25, 16-25

Hakemler: Ramazan Demiröz, Fatih Yahya

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