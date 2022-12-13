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Spor

Halkbank deplasmanda set vermeden kazandı

Halkbank, Erkekler CEV Şampiyonlar Lig B Grubu'nun 4. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Berlin Recycling Volleys'i 3-0 mağlup etti.

AA13 Aralık 2022 Salı 23:46 - Güncelleme:
Halkbank deplasmanda set vermeden kazandı
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Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Lig B Grubu'nun 4. haftasında Halkbank, deplasmanda Alman ekibi Berlin Recycling Volleys'i 3-0 yendi.

Berlin'deki Max-Schmelling Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini Halkbank 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti. Ankara temsilcisi, çekişmeli geçen ikinci seti de 35-33 kazandı ve durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü seti de 25-22 kazanan Halkbank, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Başkent ekibi, rakibiyle grubun ikinci haftasında Ankara'da oynadığı maçı 3-1 kazanmıştı.

SALON: Max-Schmeling

HAKEMLER: Sonja Simonovksa (Karadağ), Simone Santi (İtalya)

RECYCLİNG VOLLEYS: Tille, Schott, Mote, Sotola, Carle, Brehme (Tsuiki, Dosanjh, Ronkainen, Kessel)

HALKBANK: Mert Matic, Ma'a, Bruno, Doğukan Ulu, Abdel Aziz, Yiğit Gülmezoğlu (Deniz İvgen, Oğuzhan Doğruluk, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Mustafa Koç)

SETLER: 16-25, 33-35, 22-25

SÜRE: 98 dakika (24, 46, 28)

  • halkbank
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