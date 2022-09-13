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Spor

Halkbank, Doğukan Ulu'yu renklerine bağladı

Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Doğukan Ulu'yu kadrosuna kattı.

DHA13 Eylül 2022 Salı 21:55 - Güncelleme:
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Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, daha önce anlaşmaya vardığı orta oyuncu Doğukan Ulu'yu kadrosuna dahil etti.

Halkbank'ta yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Efeler Ligi ekibi, Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda boy gösteren Doğukan Ulu'yu renklerine bağladı. 30 Ekim 1995 doğumlu Doğukan, son olarak Galatasaray forması giydi.

DOĞUKAN ULU KİMDİR?

30 Ekim 1995'te Ankara'da doğan Doğukan Ulu, Türk voleybolcudur. Türkiye erkek millî voleybol takımı ve Halk Bankası takımında forma giymektedir.

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