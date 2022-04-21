Halkbank evinde Arkas Spor'u 3-2 ile geçti

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final ikinci maçında konuk olduğu Arkas Spor'u 3-2 yenen Halkbank, seride 1-1 eşitliği sağladı.
Ankara'daki ilk müsabakayı Arkas Spor 3-0 kazanmıştı. Seride finale yükselecek ekip, 24 Nisan Pazar günü Ankara'da oynanacak karşılaşmada belli olacak.
SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu
ARKAS SPOR: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Hoag, McDonnell, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Candido, Batuhan Avcı, Bertuğ Öndeş)
HALKBANK: Bruno, Oğuzhan Karasu, Vucicevic, Yiğit Gülmezoğlu, Vigrass, Aslan Ekşi (Volkan Döne, Caner Ergül, Selçuk Keskin, Efe Bayram, Abdullah Çam)
SETLER: 22-25, 25-23, 25-23, 19-25, 13-15
SÜRE: 139 dakika (30, 31, 31, 25, 22)