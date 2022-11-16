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Spor

Halkbank evinde Berlin Recycling Volleys'i 3-1 mağlup etti

Erkeler CEV Şampiyonlar Lig grup maçlarında temsilcimiz Halkbank, Almanya'nın Berlin Recycling Volleys takımını 3-1 mağlup etti.

AA16 Kasım 2022 Çarşamba 20:12 - Güncelleme:
Halkbank evinde Berlin Recycling Volleys'i 3-1 mağlup etti
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Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Halkbank, Almanya'nın Berlin Recycling Volleys takımını 3-1 mağlup etti.

Gruptaki ilk galibiyetini ve puanlarını alan mavi beyazlılar, 3'üncü maçında 30 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Bulgaristan'dan Hebar Pazardzhik ile karşılaşacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Roy Goren (İsrail), Mylonakis Alexandros (Yunanistan)

Halkbank: Ma'a, Bruno, Yunus Emre Tayaz, Abdel Aziz, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Deniz İvgen, Volkan Döne, Mustafa Koç, Aslan Ekşi)

Berlin Recycling Volleys: Schott, Mote, Sotola, Carle, Brehme, Trindad (Tsuiki, Tille, Kessel, Ronkainen, Rodrigues)

Setler: 25-21, 25-19, 22-25, 25-23

Süre: 110 dakika (27, 28, 27, 28)

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