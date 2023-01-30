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Spor

Halkbank evinde Galatasaray'ı rahat yendi

Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

AA30 Ocak 2023 Pazartesi 18:33 - Güncelleme:
Halkbank evinde Galatasaray'ı rahat yendi
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasının kapanış maçında Halkbank, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Zeki Bocutcu, Erkan Sarı

HALKBANK: Bruno, Doğukan Ulu, Abdel-aziz, Yiğit Gülmezoğlu, Matic, Ma'a, (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Oğuzhan Doğruluk)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Sharifi, Oğuzhan Karasu, Edgar, Yasin Aydın, Emir Kaan Öztürk, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Selçuk Keskin, Baturalp Burak Güngör)

SETLER: 25-17, 26-28, 25-19, 25-20

SÜRE: 108 dakika (21, 35, 26, 26)

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