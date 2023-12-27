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Spor

Halkbank evinde Hatay BB'yi yendi

Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. hafta erteleme karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Hatay BB'yi 3-2 mağlup etti.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 21:14 - Güncelleme:
Halkbank evinde Hatay BB'yi yendi
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasından ertelenen maçta Halkbank, evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu

Halkbank: Perrin, Yunus Emre Tayaz, Serhat Coşkun, İzzet Ünver, Mert Matic, Aslan Ekşi (Deniz İvgen, Ma'a, Lagumdzija, Nimir)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Berkün Üstündağ, Kovac, Cüneyt Dağcı, Barbast, İsmail Koçak, Turgut Lelik (Fatih Yörümez, Yusuf Eken, İsmail Koçak, Yiğit Hamza Aslan)

Setler: 25-22, 23-25, 23-25, 25-14, 15-12

Süre: 126 dakika (25, 29, 33, 20, 19)

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