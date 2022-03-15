İSTANBUL 8°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2022 Salı / 12 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7472
  • EURO
    16,1743
  • ALTIN
    912.267
  • BIST100
    2079.38
Spor

Halkbank evinde set vermedi

Halkbank, Erkekler CEV Challenge Kupası finalinin ilk maçında evinde eğırladığı Fransa temsilcisi Narbonne Volley'i 3-0 mağlup etti.

15 Mart 2022 Salı 18:51 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 18:51
ABONE OL

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası finalinin ilk maçında Halkbank, konuk ettiği Fransa temsilcisi Narbonne Volley'i 3-0 yendi.

Oyuna iyi başlayan Halkbank, file önünde rakibine kolay sayı imkanı tanımadı ve ilk seti 25-20 önde tamamladı.

Oldukça çekişmeli geçen diğer iki seti de 25-22 ve 25-23'lük skorlarla kazanan Halkbank, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Şampiyonluk için avantajı elde eden taraf olan Halkbank, rövanşı 22 Mart'ta Fransa'da oynayacak.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Nikolaos Fragkakis (Yunanistan), Benone Visan (Romanya)

HALKBANK: Vigrass, Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Yiğit Gülmezoğlu (Caner Ergül, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Efe Bayram, Abdullah Çam)

NARBONNE VOLLEY: Ramos, Rodrigues, Silva, Jouffroy, Uriarte, Bassereau (Durand, Duee, Gabin, Bouguerra, Zerba)

SETLER: 25-20, 25-22, 25-23

SÜRE: 85 dakika (26, 27, 32)

  • halkbank
  • narbonne volley
  • CEV Challenge Kupası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.