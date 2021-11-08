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Spor

Halkbank, Galatasaray'a set vermedi

Galatasaray HDI Sigorta, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. hafta maçında Halkbank'a 3-0 mağlup oldu.

AA8 Kasım 2021 Pazartesi 18:02 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 18:02
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Halkbank, Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

GALATASARAY HDI SİGORTA: Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, Emre Savaş (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Cansın Hacıbekiroğlu, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu)

HALKBANK: Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Vigras (Volkan Döne, Caner Ergül, Abdullah Çam, Aslan Ekşi)

SETLER: 19-25, 15-25, 17-25

SÜRE: 83 dakika (29, 26, 28)

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