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Spor

Halkbank, Hebar'ı 3-0 mağlup etti!

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında temsilcimiz Halkbank, Bulgaristan ekibi Hebar'ı 3-0 mağlup etti.

AA25 Ocak 2023 Çarşamba 20:27 - Güncelleme:
Halkbank, Hebar'ı 3-0 mağlup etti!
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Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 6. ve son haftasında Halkbank, Bulgaristan temsilcisi Hebar'ı 3-0 yendi.

Çeyrek finali daha önce garantileyen Halkbank, son 5 maçını kazanarak grubunu da lider olarak tamamladı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Chantal Kaiser (Fransa)

Halkbank: Doğukan Ulu, Abdel-Aziz, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Ma'a, Bruno (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Oğuzhan Doğruluk)

Hebar: Massari, Nikolov, Sabbi, Aleksiev, Petkov, Tusch (Karakashev, Salparov, Latunov, Dimitrov, Simenov, Lapkov, Shekerdzhiev)

Setler: 25-22, 27-25, 25-19

Süre: 81 dakika (26, 31, 24)

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