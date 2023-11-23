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Spor

Halkbank, İtalya'da galip geldi!

CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Halkbank, İtalya ekibi Gas Sales Daiko'ya konuk oldu. Temsilcimiz, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

AA23 Kasım 2023 Perşembe 01:24 - Güncelleme:
Halkbank, İtalya'da galip geldi!
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CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Halkbank, deplasmanda İtalya temsilcisi Gas Sales Daiko'yu 3-1 yendi.

Piacenza kentindeki Palabanca Piacenza Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye istediği gibi başlamayan Halkbank, setin başlarında 4 sayı (6-2) geri düştü. Toparlanan Halkbank, setin ortalarına başlarında 9-9'da eşitliği yakaladı. Etkili oyununu sürdüren başkent temsilcisi, ilk seti 25-19 önde tamamladı.

İkinci sette her iki takımda karşılıklı sayılar alarak başlarken, ikinci setin ortaları 12-12 eşitlikle geçildi. Ngapeth'in servis turunda 3 sayı (12-15) öne geçen Halkbank, üstün oynadığı ikinci seti 25-18 önde bitirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan Gas Sales Daiko, setin ortalarına doğru 5 sayı (12-7) fark yakaladı. Halkbank, oyuncu değişiklikleriyle farkı azaltmaya çalışsa da buna imkan vermeyen ev sahibi ekip, üçüncü seti 25-19 kazandı.

Dördüncü sette her iki takımda hücumda ve defansta iyi oynarken, setin başları 9-9 eşitlikle geçildi. Setin ortalarında da 18-18 eşitlik yaşanırken, setin sonlarında Ngapeth'in servis turunda farkı açan Halkbank, dördüncü seti 25-21, maçı da 3-1 kazandı.

Halkbank, bu skorla CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamış oldu.

  • CEV Şampiyonlar Ligi
  • Gas Sales Daiko
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