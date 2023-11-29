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Spor

Halkbank karar setinde galip geldi!

Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda, Berlin Recycling Volleys'i sahasında 3-2 mağlup etti.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 20:29 - Güncelleme:
Halkbank karar setinde galip geldi!
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Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında C Grubu'nda Halkbank, Almanya'nın Berlin Recycling Volleys ekibini sahasında karar seti sonunda 3-2 mağlup etti.

Halkbank, grupta böylece ikinci galibiyetini almayı başardı. Başkent ekibi bu sonuçla grubunda liderliğe yükseldi. Karşılaşma sonunda Halkbank'tan Ngapeth, maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Başkent ekibi organizasyonun ilk mücadelesinde deplasmanda İtalya'nın Gas Sales Daiko takımını 3-1 yenmeyi başarmıştı. Recycling Volleys ise sahasındaki ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica'yı 3-0 mağlup etmişti.

Halkbank gruptaki üçüncü maçında Benfica ile deplasmanda karşılaşacak.

Salon: Ziraat Bankkart Voleybol Salonu

Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Vasileios Vasileiadis (Yunanistan)

Halkbank: Gordon Perrin, Mert Matic, Ma'a, Ngapeth, Doğukan Ulu, Nimir (Volkan Döne, Lagumdzija, Aslan Ekşi)

Berlin Recycling Volleys: Timothee, Stalaekar, Tille, Schott, Tammemaa, Sotola (Tsuiki, Kessel, Taht, Krick)

Setler: 19-25, 25-21, 19-25, 29-27, 15-10

Süre: 139 dakika (23, 30, 34, 35, 17)

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