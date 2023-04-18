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Spor

Halkbank, Kupa Voley'de şampiyon oldu

Halkbank, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in final mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşı karşıya geldi ve 3-0 yenerek şampiyon oldu.

AA18 Nisan 2023 Salı 18:37 - Güncelleme:
Halkbank, Kupa Voley'de şampiyon oldu
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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu final maçında Halkbank, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

SALON: TVF Cengiz Göllü

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Ahmet Oğuzhan Ünal

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Kaan Gürbüz, Lakrani, Ferreira, Vahit Emre Savaş, Louati, Ahmet Tümer (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Pekşen, İzzet Ünver, Meljanac)

HALKBANK: Mert Matic, Jaeschke, Yiğit Gülmezoğlu, Ma'a, Abdel, Doğukan Ulu (Deniz İvgen, Volkan Done, Aslan Ekşi)

SETLER: 21-25, 18-25, 12-25

SÜRE: 81 dakika (27, 30, 24)

  • Kupa Voley
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  • fenerbahçe hdı sigorta

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