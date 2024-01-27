Halkbank sahasında sdet vermeden galip

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Halkbank, sahasında TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.

Bu sonuçla 17. maçını da kazanan Halkbank, liderliğini sürdürdü. TÜRŞAD ise 12. yenilgisini aldı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Yıldıray Turan

Halkbank: Perrin, Doğukan Ulu, Abdel-Aziz, Mirza Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Ma'a (Volkan Döne, Deniz İvgen, İzzet Ünver, Serhat Coşkun, Tuna Uzunkol)

TÜRŞAD: Fatih Uğur Eren, Graciano, Hamdi Erkan, Kaan Bülbül, Muhammet Kaya, Getman, (Alperay Demirciler, Muhammed Aray, Lecat, Selim Demir, Muhammet Avcı)

Setler: 25-19, 25-17, 25-18

Süre: 77 dakika (24, 26, 27 )