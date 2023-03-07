Halkbank, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin kapısını araladı

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Halkbank, İtalya'nın Cucine Lube takımını 3-1 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı, 15 Mart Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Marie-Catherine Boulanger (Belçika), Konstantin Yovchev (Bulgaristan)
HALKBANK: Nimir, Thomas, Mert Matic, Ma'a, Bruno, Yunus Emre Tayaz (Deniz İvgen, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu)
CUCİNE LUBE: Yant, Anzani, Zaytsev, Nikolov, Chneny, De Cecco (Balaso, Garcia, D'Amico, Bottolo, Diamatini)
SETLER: 21-25, 25-20, 25-23, 25-21
SÜRE: 116 dakika (32, 24, 32, 28)