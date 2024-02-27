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Spor

Halkbank yarı final için İtalya deplasmanında

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanş mücadelesinde Halkbank, deplasmanda İtalya'nın Cucine Lube takımıyla karşılaşacak.

AA27 Şubat 2024 Salı 09:41 - Güncelleme:
Halkbank yarı final için İtalya deplasmanında
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanş maçında İtalya'nın Cucine Lube takımına konuk olacak.

Civitanova Marche şehrindeki Eurosuole Forum Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

Maçta hakemler; Belçikalı Wim Cambre ve Estonyalı Risto Strandson görev alacak.

İlk maçta rakibine sahasında 3-1 kaybeden başkent temsilcisi, İtalya'daki mücadeleyi 3-0 veya 3-1 kazanması halinde altın set oynamaya hak kazanacak.

Halkbank, rakibine kaybetmesi durumunda ise organizasyona veda edecek.

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