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Spor

Halkbank yarı finalin ilk maçında mağlup oldu

Halkbank, Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Finali ilk maçında Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımına 3-1 mağlup oldu.

29 Mart 2023 Çarşamba 22:00 - Güncelleme:
Halkbank yarı finalin ilk maçında mağlup oldu
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Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ilk maçında Halkbank, Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımına 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın rövanşı 5 Nisan Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Stefano Cesare (İtalya)

Halkbank: Mert Matic, Nimir, Bruno, Doğukan Ulu, Ma'a, Jaeschke (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Serhat Coşkun)

Jastrzebski Wegiel: Fornal, Mbaye, Boyer, Wclevenot, Gladyr, Toniutti, (Popiwczcak, Hadrava, Tervaportti, Szymura)

Setler: 22-25, 23-25, 25-16, 22-25

Süre: 106 dakika (25, 29, 23, 29)

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