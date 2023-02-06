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Spor

Hamdi Yılmaz: Bizim için hayırlısı olan buymuş

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'a 2-0 mağlup olan Ankara Keçiörengücü'nde teknik sorumlu Hamdi Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA6 Şubat 2023 Pazartesi 00:19 - Güncelleme:
Hamdi Yılmaz: Bizim için hayırlısı olan buymuş
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Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında konuğu olduğu Sakaryaspor'a 2-0 yenilen Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, kötü hava koşulları ve zemine rağmen iyi bir maç olduğunu dile getirdi.

Penaltıdan yedikleri golle soyunma odasına mağlup girdiklerini anımsatan Yılmaz, "İkinci yarı bunu telafi etmek için elimizden gelen her şeyi yaptık, çok iyi de güzel top oynadığımızı düşünüyorum. Mücadeleci bir oyun oldu. Futbolcularımız çok çok iyi oynadılar, çünkü çok iyi hazırlanmışlardı. Bugün bizim için hayırlısı olan buymuş. Buradan puansız dönüyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda bu kaybettiğimiz puanları telafi eder, yolumuza devam ederiz." ifadelerini kullandı.

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