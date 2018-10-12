Hamit Altıntop'tan Galatasaray'a Origi kıyağı

Fatih Terim'in uzun süredir ısrarcı olduğu isimlerden biri olan Divock Origi'de hareketli günler yaşanıyor.

Liverpool'da rezerv takıma yollanan Belçikalı golcüyü kadrosuna katmayı hedefleyen Galatasaray, transferde tüm şartları zorluyor. Sarı-kırmızılıların hocası, 23 yaşındaki futbolcunun kiralanmasını isterken, Galatasaray'ın eski yıldızı Hamit Altıntop'un da devreye girdiği öğrenildi.

Hamit'in menajeri Reza Fazelli ile Origi'nin menajeri Amir Hashemi'nin çok yakın arkadaş olduğu ve bu transferle ilgili temasların başladığı belirtildi.

Kiralama bedeli 500 bin

İngiliz ekibiyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Origi için Galatasaray'ın, Onyekuru taktiğini kullanacağı öğrenildi.

Sarı- Kırmızılılar, uygun bir maliyetle genç yeteneği kiralayıp Avrupa kupalarında oynatarak tecrübe kazanmasını sağlayacak. Böylece hem futbolcunun gelişimi tamamlanacak hem de Galatasaray forvet açığını kapatmış olacak.

Cim Bom'un yarım sezon için gözden çıkardığı kiralama bedeli 500 bin Euro civarında.

(Sporx)