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Spor

HangiKredi Ümraniyespor'da ayrılık!

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen HangiKredi Ümraniyespor'da ilk ayrılık yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Angolalı oyuncu Geraldo ile yolların ayrıldığı açıklandı.

IHA23 Mayıs 2023 Salı 20:31 - Güncelleme:
HangiKredi Ümraniyespor'da ayrılık!
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Ümraniyespor, Angolalı oyuncusu Geraldo ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

2022-2023 sezonu başında MKE Ankaragücü'nden transfer edilen Geraldo, Ümraniyespor formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 29 maça çıkarken 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi. İstanbul temsilcisi, ligin bitimine 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti. Kırmızı-beyazlı kulüpten akşam saatlerinde yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Geraldo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmış bulunmaktadır. Takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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