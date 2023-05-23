HangiKredi Ümraniyespor'da ayrılık!

Ümraniyespor, Angolalı oyuncusu Geraldo ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

2022-2023 sezonu başında MKE Ankaragücü'nden transfer edilen Geraldo, Ümraniyespor formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 29 maça çıkarken 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi. İstanbul temsilcisi, ligin bitimine 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti. Kırmızı-beyazlı kulüpten akşam saatlerinde yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Geraldo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmış bulunmaktadır. Takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.