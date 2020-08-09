İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Ağustos 2020 Pazar / 19 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2916
  • EURO
    8,5355
  • ALTIN
    477.149
  • BIST100
    1060.59
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hannover 96, Yuto Nagatomo ve Mehmet Ekici'ye talip oldu
Spor

Hannover 96, Yuto Nagatomo ve Mehmet Ekici'ye talip oldu

Almanya Bundesliga 2'de bulunan Hannover 96 Mehmet Ekici ve Yuto Nagatomo'yu transfer etmek istiyor. Alman kulüp teklifini iletti.

09 Ağustos 2020 Pazar 19:45 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 19:45
ABONE OL

Türk asıllı teknik direktör Kenan Koçak yönetimindeki Hannover 96, Galatasaray ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan Japon sol bek Yuto Nagatomo'yu kadrosuna katmak istiyor. 

MEHMET EKİCİ'DEN SONRA...

Fanatik'in haberine göre, Almanya Bundesliga 2 ekibi, yeni sezonda Bundesliga 1'e çıkmak adına iddialı bir kadro kurmak isterken Türkiye pazarından Mehmet Ekici'yi transfer etmek istiyordu. Hannover'in bir diğer hedefinin de Nagatomo olduğu öğrenildi.

Tecrübeli sol beki transfer listesine ekleyen Hannover, girişimlerine başlarken oyuncuya da transfer teklifi iletildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.