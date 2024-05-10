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  • Hansi Flick ile resmi görüşmeler başladı! Kimse bunu beklemiyordu: İş imzaya kaldı
Spor

Hansi Flick ile resmi görüşmeler başladı! Kimse bunu beklemiyordu: İş imzaya kaldı

İsmi Beşiktaş ile de anılan Hansi Flick, sürpriz bir imzaya hazırlanıyor. Alman devi, Hansi Flick ile resmi görüşmelere başladı.

10 Mayıs 2024 Cuma 20:22 - Güncelleme:
Hansi Flick ile resmi görüşmeler başladı! Kimse bunu beklemiyordu: İş imzaya kaldı
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Bu sezon teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Alman teknik adam Hansi Flick ile görüşme gerçekleştirmişti. Siyah beyazlıların, yabancı teknik direktör listesinin başında yer alan Flick'e, Almanya'da sürpriz bir talip çıktı.

HANSI FLICK MASAYA OTURDU

Alman basınından Sky DE'nin haberinin göre; Bundesliga devi Bayern Münih, Hansi Flick ile resmi görüşmelere başladı. Thomas Tuchel ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Alman devi, Hansi Flick'i takımın başına getirmeye hazırlanıyor. Alman teknik adamın yardımcı antenörlüğünü Miroslav Klose yürütecek.

HASAN ARAT AÇIKLAMIŞTI!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, göreve gelmeden önce Hansi Flick ile görüştüğünü açıklamıştı.

7 KUPA KAZANDI

Daha öncede Bayern'i çalıştırmış olan Flick, 86 maçta 2.53 puan ortalaması yakalamıştı. Öte yandan Flick, Alman deviyle 1 Şampiyonlar Ligi, 2 Bundesliga, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 Almanya Kupası, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 Almanya Süper Kupası kazandı.

Star Gazetesi

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