Haqi Osman attı, Yeni Malatyaspor ilk kez kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor, Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Bordo-beyazlılar, sahadan 2-0'lık sonuçla sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 9 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Bandırmasporu yenerek ilk galibiyetini elde etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Yeni Malatyaspor yaptığı pres sonucunda Okan Alkan topu kaptırdı. Doğukan Emeksiz topu kaparak Haqi'yi ceza sahası içerisinde topla buluşturdu. Haqi, Bandırmaspor filelerini havalandırdı. 0-1

34. dakikada Yeni Malatyaspor oyuncusu ceza sahası içerisinde Bandırmaspor oyuncusu Caner Cavlun'u yere düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR sisteminin uyarısıyla hakem penaltıyı iptal etti.

45+3. dakikada ceza sahası içerisinde kaleciden dönen topu fileler ile buluşturan Aly Malle yan hakemin bayrağı kaldırmasıyla gol iptal edilerek ofsayt verildi.

49. dakikada atılan uzun topta defansın arkasına sarkan Haqi topla buluşarak topu fileler ile buluşturdu. VAR uyarısı sonrası hakem golü iptal etti.

67. dakikada ceza sahası içerisinde çalımlarla Haqi Osman topu fileler ile buluşturdu. VAR uyarısı sonrası gol geçersiz sayıldı.

75. dakikada Yeni Malatyaspor oyuncusu Haqi Osman çalımlarla ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 0-2

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Suat Göz xx

Bandırmaspor: Ioannis Gkelios x, Oğuz Kaan Güçtekin x (Mustafa Saymak dk. 46 x), Remi Jose Michel Mulumba x, Kerim Avcı x (Emir Şenocak dk. 79 x), Atabey Çiçek x, Georgios Koutroumpis x, Okan Alkan x, Mateusz Holownia x (Dimitros Manos dk. 66 x), Caner Cavlun x, Levent Ayçiçek x (Alpay Koldaş dk. 66 x), Caner Hüseyin Bağ x (Isaac Tshikuma Tshibangu dk. 46 xx)

Yedekler: Arda Akbulut, Malaly Dembele, İsmet Kayahan Eren, Mehmet Özcan, Berkan Mahmut Keskin

Teknik Direktör: Ali Onur Cerrah

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu xx, Philip Gameli Awuku xx, Rahman Buğra Çağıran xx, Doğukan Emeksiz xxx (Yakup Alkan dk. 86 ?), Ogün Özçiçek xx, Aly Malle xxx (Mert Miraç Altıntaş dk. 76 xx, Haqi Osman xxx (Cengizhan Akgün dk. 79 xx), Barış Başdaş xxx, Taha Gür xx, Jospin Nshimirimana xx (Yiğit Ulaş dk. 76 xx), Burak Kavlak xx

Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Arda Hilmi Şengül, Hüseyin Ekici, Erşan Yaşa, Atakan Müjde

Teknik Direktör: Hasan Özer

Goller: Haqi Osman (dk. 8 ve 75) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Okan Alkan, Remi Jose Michel Mulumba (Bandırmaspor), Ogün Özçiçek, Burak Kavlak, Barış Başdaş (Yeni Malatyaspor)