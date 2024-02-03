İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2024 Cumartesi / 24 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,4961
  • EURO
    32,9738
  • ALTIN
    1996.19
  • BIST100
    8665.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hari Vukas: Aldığımız 1 puandan memnun değiliz
Spor

Hari Vukas: Aldığımız 1 puandan memnun değiliz

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, deplasmandan 1-1 berabere bitirdikleri Gaziantep FK maçının ardından, 'Aldığımız 1 puandan memnun değiliz, galibiyete yakın olan bizdik' dedi.

IHA3 Şubat 2024 Cumartesi 22:47 - Güncelleme:
Hari Vukas: Aldığımız 1 puandan memnun değiliz
ABONE OL

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 24. Haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Kayserispor puanını 28'e yükseltirken, Gaziantep FK ise puanını 24'e çıkardı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, "Bugün maçı beraberlikle kapattık. 1 puan aldık ama çok memnun değilim. Galibiyete yakın olan bizdik. Özellikle ilk yarıda 2 ve 3. golü bulacak pozisyonlarımız vardı ancak değerlendiremedik. İkinci yarıda rakibin daha baskılı oynayacağını biliyorduk. Buna yönelik hazırlıklıydık ama uzun bir topta gol yedik. Genel olarak takımımızın mücadelesi bizi memnun etti. Önümüzde zorlu bir Beşiktaş maçı var. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarla bu maça odaklanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.