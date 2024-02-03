Hari Vukas: Aldığımız 1 puandan memnun değiliz

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 24. Haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Kayserispor puanını 28'e yükseltirken, Gaziantep FK ise puanını 24'e çıkardı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, "Bugün maçı beraberlikle kapattık. 1 puan aldık ama çok memnun değilim. Galibiyete yakın olan bizdik. Özellikle ilk yarıda 2 ve 3. golü bulacak pozisyonlarımız vardı ancak değerlendiremedik. İkinci yarıda rakibin daha baskılı oynayacağını biliyorduk. Buna yönelik hazırlıklıydık ama uzun bir topta gol yedik. Genel olarak takımımızın mücadelesi bizi memnun etti. Önümüzde zorlu bir Beşiktaş maçı var. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarla bu maça odaklanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.