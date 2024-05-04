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Spor

Hari Vukas: Beraberlikten tatmin olmamız gerekiyor

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından, 'Beraberlikten tatmin olmamız gerekiyor' dedi.

IHA4 Mayıs 2024 Cumartesi 22:40 - Güncelleme:
Hari Vukas: Beraberlikten tatmin olmamız gerekiyor
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Sorumlu Hari Vukas, maça mükemmel başladıklarını ifade ederek, alınan 1 puandan dolayı tatmin olduklarını söyledi. Vukas, "Sezon genelinde özellikle son dönemlerde kaçırdığımız gol fırsatları bize çok puana mal oldu. Bugün de aynısı gerçekleşti. Aslına bakarsanız ilk yarıya mükemmel giriş yaptık diyebilirim, erken bir şekilde golü bulduk. Sonrasında rakibimiz topla daha fazla oynadı. Bilal'in çıkardığı bir pozisyon dışında rakibe çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Bu şekilde ilk yarıyı kapattık. İkinci yarıda sahaya enerji koymak, oyunumuzu devam ettirmek istiyorduk. Rakibimiz 1-1'i yakaladı, sonrasında çok önemli bir gol fırsatını değerlendiremedik ve akabinde maç 2-1 oldu. Ama kopmadık, mücadele etmeye devam ettik, 2-2 yaptık. Maçın sonuna doğru da rakibimiz 10 kişi kaldı. Üzerine gittik, denedik. Onlar da iyi savunma yaptı. Dolayısıyla bugün aldığımız beraberlikten tatmin olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarımıza en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

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