Haris Medunjanin, Edin Dzeko'yu anlattı

'Sezon öncesi kampı için Avusturya'ya gitmiştik ve kulüp zaten benim ayrılmak istediğimi biliyordu. İyi bir sezon geçirmiştim. Deportivo La Coruna, beni transfer etmek için gelmişti. İspanya'da oynamak her zaman hayalimdi. Deportivo'nun beni istemesi o zamanlar benim için iyi bir fırsattı. Süreç biraz zordu çünkü takım kalmamı istiyordu ve gitmeme izin vermediler. Gaziantepspor'un önemli bir parçası olduğumu düşünüyorlardı. Benim için çok güzel duygulardı. OKAN BURUK, o sezon yeni gelmişti. Ben İspanya'ya gitmeyi kafaya koymuştum. Takımda kalmam için Okan Buruk benimle konuştu ama ben bu konuda kararlıydım. Gitmek istediğim için transfere odaklanmıştım. Sonradan gitmeme izin vermişlerdi. Gaziantepspor'da iyi bir 2 sene geçirmiştim.'

"SERGEN YALÇIN BİZE ATAK FUTBOL OYNATIYORDU, BU OYUN STİLİ ONU BEŞİKTAŞ'A TAŞIDI VE ŞAMPİYONLUK YAŞADI"

'Tabii ki futbolu takip ettiğim için Sergen Yalçın'ın nasıl bir oyuncu olduğunu biliyordum. Özellikle Chelsea'ye karşı oynadığı maç ortada. Kendisi çok büyük bir oyuncu ve karakterdi. Onunla beraber çalışmak benim için bir onurdu. Takımın onunla iyi ve kötü oynadığı günler oldu ama bizi her zaman atak futbol oynatmak istedi. Bu oyun stili bana çok uygundu ve benim için iyi oldu. Bu oyun stili Sergen Yalçın için de iyi oldu, bu onu Beşiktaş'a taşıdı. Arkasından da onun için şampiyonluk geldi. Onun gibi birisiyle çalışma fırsatı yakalamak benim için çok iyiydi. Bazen antrenmanlarda bize ne yapmamız gerektiğini anlatıyordu ve biz onun dediklerini yapmayı başaramazsak, topu sol ayağına alıp nasıl yapmamız gerektiğini bize gösteriyordu. Topu sol ayağına aldığı zaman kalitesini o anda hissedebiliyordunuz. Sergen'in daha önce nasıl bir oyuncu olduğunu hemen fark edebiliyordunuz.'

"DZEKO, 37 YAŞINDA OLMASINA RAĞMEN HALA ÇOK İYİ DURUMDA. FENERBAHÇE'DE DE GOLLERİNE DEVAM EDECEKTİR"

'Bu sene Galatasaray şampiyon olduğu için Fenerbahçe'nin buna bir reaksiyon göstermesi gerekiyordu. Bundan dolayı Edin Dzeko'yu aldılar. Her zaman söylediğim gibi Dzeko, benim birlikte oynadığım en iyi forvet oyuncusuydu. 37 yaşında olmasına rağmen hala çok iyi durumda. Hala her yerde gol atabilir. Çok profesyonel bir oyuncu olduğu için Fenerbahçe'de de gollerine devam edeceğine inanıyorum. Bosna Hersek ve Türkiye'nin mantalitesi birbirine yakın olduğu için Türkiye'ye kolay uyum sağlayacağına inanıyorum. Kazanmayı isteyen birisi olduğu için Fenerbahçe'ye geldi. Dzeko'nun gol atmasıyla ilgili hiçbir tereddütüm yok çünkü daha önce her yerde (Almanya, İtalya, İngiltere) gol atabildiğini gösterdi. Onun gollerine Türkiye'de de devam edeceğini düşünüyorum. Eğer Fenerbahçe'de oynayan bir oyuncu olsaydım Dzeko'yla birlikte oynamaktan gerçekten çok büyük bir zevk alırdım.'

"DZEKO, ARABİSTAN'A GİDEBİLİRDİ AMA REKABETİ SEVDİĞİ İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ"

'İtalyan ve Türk futbolu arasında çok fark var. İtalyan futbolunda defansif bir oyun olurken, Türkiye'de daha çok geçiş oyunu oynanıyor. Eğer arkadaşlarından yeterli desteği alırsa tabii ki burada da skor yapacağını düşünüyorum. Dzeko'nun ceza sahasına geldiği zaman gol yapmama gibi bir durumu yok. 37 yaşındaysanız futbolda size "emeklilik yaşı gelmiş" gözüyle bakılır. Daha önce de dediğim gibi Dzeko çok profesyonel birisi ve kazanmak istiyor. Kaç yaşında olduğu ve nerede olacağı onun için çok önemli olmaz. Her zaman en iyi performansını vermeye çalışır. Dzeko, Arabistan'a gidebilirdi ama çok rekabetçi bir insan olduğu için Fenerbahçe'ye geldi. Arabistan'daki rekabet ona çok uygun olmayacaktı. Arabistan Ligi, Türkiye'deki kadar çekişmeli değil. Türkiye'de oynamak ve taraftarların durumu, sizi futbol oynamaya iten unsurlardandır. Eğer büyük takımlarda oynuyorsanız baskı daha da yüksektir. Bunu istediği için zaten buraya geldi.'

"CENK'İN REKOR ÜCRETLE TRANSFER OLMASINA ŞAŞIRMADIM. GAZİANTEPSPOR'DAKİ ZAMANLARINDA BİLE İNANILMAZ BİR OYUNCUYDU"

'Cenk'i çok seviyorum. Everton'da oynaması onun için çok büyük bir başarıydı. Gaziantepspor'daki zamanlarında bile inanılmaz bir oyuncuydu. Her zaman çok farklı şekillerde gol atabiliyordu. Gaziantepspor'da takımın lideriydi. Almanya'da doğup büyüyen ve sonradan Türkiye'ye gelen biri olarak takımın ondan beklentisi çok büyüktü. Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a, oradan da Everton'a gitmesi çok büyük bir şeydi. Premier Lig'de oynamak çok zordur. Bu yüzden herkes oraya gidemiyor. Oraya gitmesi Cenk için büyük başarıydı. Cenk'in transfer rekorunu kırmasını bende bekliyordum çünkü çok iyi bir oyuncuydu. Cenk'in Beşiktaş formasıyla o dönem Şampiyonlar Ligi'nde goller atması değerini daha da katlamıştı. O yüzden bu ücretle transfer olmasına şaşırmamıştım. Cenk, sonradan tüm deneyimiyle Beşiktaş'a geri döndü ve artık tekrar Beşiktaş için oynuyor. Her zaman skor yapmaya devam edecektir. Cenk, çok profesyoneldi. O, her zaman takımına yardım etmek ister ve bunun için çabalar. Her zaman golünü de atıyor.'