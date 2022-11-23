İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2022 Çarşamba / 29 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6291
  • EURO
    19,2707
  • ALTIN
    1042.62
  • BIST100
    4825.88
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Haris Seferovic'in İsviçresi, Kamerun'a karşı
Spor

Haris Seferovic'in İsviçresi, Kamerun'a karşı

Galatasaray'ın golcüsü Haris Seferovic'i kadrosunda bulunduran İsviçre, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında yarın Kamerun ile karşı karşıya gelecek.

AA23 Kasım 2022 Çarşamba 10:18 - Güncelleme:
Haris Seferovic'in İsviçresi, Kamerun'a karşı
ABONE OL

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda G Grubu ilk maçında İsviçre ile Kamerun yarın karşı karşıya gelecek.

Al Janoub Stadı'nda oynanacak ve Arjantinli hakem Facundo Tello'nun düdük çalacağı G Grubu mücadelesi, saat 13.00'te başlayacak.

İki ülke, yarınki mücadeleyle tarihlerinde ilk kez karşıya gelecek.

Gruptaki diğer maçta ise Brezilya ile Sırbistan, Lusail Stadı'nda puan mücadelesi verecek.

İSVİÇRE 12. ŞAMPİYONASINDA

Daha önce Dünya Kupası finallerine 11 kez katılan (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014 ve 2018) İsviçre, turnuvanın deneyimli takımları arasında bulunuyor.

Son olarak 1954'te çeyrek finale yükselebilen İsviçre, 2006, 2014 ve 2018'de adını son 16 takım arasına yazdırmıştı.

Dünya Kupası'nda çıktığı 37 karşılaşmada 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi alan İsviçre, bu karşılaşmalarda 50 gol atıp, kalesinde 64 gol gördü.

KAMERUN 8. TURNUVASINA BAŞLIYOR

Kamerun Milli Takımı, Dünya Kupası'na 8. kez mücadele edecek.

Dünya Kupası tarihinde 23 maç yapan Kamerun, bu maçlardan 4'ünü kazandı, 7'sinden beraberlikle, 12'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

Turnuvaya son olarak 2014'te katılan Kamerun, Dünya Kupası tarihi boyunca 18 gol attı, kalesinde 43 gol gördü.

  • İsviçre Kamerun
  • 2022 Dünya Kupası
  • Katar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.