Harry Kane attı, Bayern Münih çeyrek bileti kaptı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Thomas Tuchel'in ekibi Bayern Münih ile Maurizio Sarri'nin yönetimindeki Lazio karşı karşıya geldi.

Lazio'nun 1-0 kazandığı maçın rövanşında Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan Bayern Münih, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Lazio ise Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etmiş oldu.

Bayern'e galibiyeti getiren golleri 39 ve 66. dakikalarda Harry Kane, 45+2'de ise Thomas Müller kaydetti. Harry Kane bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 33 gol 8 asiste ulaşarak dikkat çeken bir performansa imza attı.