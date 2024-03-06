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Spor

Harry Kane attı, Bayern Münih çeyrek bileti kaptı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Bayern Münih ile Lazio karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kaybeden Bayern Münih, ikinci maçtan 3-0'lık skorla ayrılarak çeyrek finale turladı.

6 Mart 2024 Çarşamba 01:38 - Güncelleme:
Harry Kane attı, Bayern Münih çeyrek bileti kaptı
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Thomas Tuchel'in ekibi Bayern Münih ile Maurizio Sarri'nin yönetimindeki Lazio karşı karşıya geldi.

Lazio'nun 1-0 kazandığı maçın rövanşında Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan Bayern Münih, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Lazio ise Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etmiş oldu.

Bayern'e galibiyeti getiren golleri 39 ve 66. dakikalarda Harry Kane, 45+2'de ise Thomas Müller kaydetti. Harry Kane bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 33 gol 8 asiste ulaşarak dikkat çeken bir performansa imza attı.

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