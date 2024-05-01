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Spor

Harry Kane: Bellingham beni düşürmek için bir şeyler söyledi

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ile berabere kaldıkları maçtan sonra Bayern Münih'te forma giyen Harry Kane ve Konrad Lamier açıklamalarda bulundu.

1 Mayıs 2024 Çarşamba 01:43 - Güncelleme:
Harry Kane: Bellingham beni düşürmek için bir şeyler söyledi
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Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından Bayern Münihli futbolcu Harry Kane ve Konrad Lamier görüşlerini aktardı.

İŞTE O SÖZLER:

HARRY KANE

"Bellingham penaltı esnasında bana bir şeyler söyledi ama ne söylediğini bilmiyorum, kulağımın dibinde bir şeyler mırıldandığını gördüm. Aslında ne dediğini ona sormam gerekirdi. O anda sadece kendi alanımdayım, her şeyi engellemeye çalışıyorum. Eminim beni düşürmek için bir şeyler söylemeye çalışıyordu ama neyse ki benim için sorun olmadı."

KONRAD LAİMER

"Daha ilk yarı yeni bitti. İnişli çıkışlı bir maç oldu. İyi başladık ama sonra o kadar da iyi değildik. Bildiğimiz Real Madrid... Onları tanıyoruz, oyunu yavaşlatıyorlar ve sonra ihtiyaç duyduklarında harekete geçiyorlar. Genel olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Hepsi olağanüstü oyuncular. Hala oynayacak çok şey var ve biz ne yapabileceğimizi biliyoruz."

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