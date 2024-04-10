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Spor

Harry Kane: Bu sezon istediğim gibi geçmiyor

Bayern Münih'in dünyaca ünlü santrforu Harry Kane samimi açıklamalarda bulundu. İngiliz golcü, bu sezonun istediği gibi geçmediğini ve başarılı olamadıklarını dile getirdi.

10 Nisan 2024 Çarşamba 20:34 - Güncelleme:
Harry Kane: Bu sezon istediğim gibi geçmiyor
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Bayern Münih'in yıldız golcüsü Harry Kane, takımının bu sezonki performansını yorumladı.

'SEZON İSTEDİĞİ GİBİ DEĞİL'

Kane, sezonu yorumlayarak, 'Bundesliga ve Almanya Kupası'nda performansımız göz önüne alındığında bu sezon istediğim gibi geçmiyor.' dedi.

Sözlerine devam eden Kane, 'Şampiyonlar Ligi her kulübün kazanmak istediği bir turnuvadır. Bundesliga'daki yenilgi yutulması gereken acı bir hap ama bu turnuvayı daha da önemli kılıyor. Hala gidilecek uzun bir yolumuz olduğunu biliyoruz. Bu sene yeterince çabalamadığımız için ivme kazanmamıza yardımcı olacak bir uyum ve takım ahlakı inşa etmeliyiz.' ifadelerini kullandı.

Yıldız golcü son olarak, 'Belki gelecek hafta taraftarlarımızın önünde her şey farklı olacak. Taraftarlar olmadan zordu ve yanımızda kimsenin olmaması tuhaftı ama sanırım bunu aştık. Allianz Arena'da dolu dolu oynamamız gerektiğini düşünüyoruz. Atmosfer harika olacak ve hedefimiz yarı finale ulaşmak.' sözlerini sarf etti.

Bayern Münih, çeyrek final rövanş karşılaşmasında 17 Nisan tarihinde Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

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