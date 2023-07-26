Harry Kane için Bayern Münih'ten açıklama

Bayern Münih, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için Tottenham'ın yıldız forveti Harry Kane'i transfer etme konusunda oldukça kararlı.

Alman basınından Kicker'ın sorularını yanıtlayan Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Harry Kane'i kadroya katmak istediklerini söyledi.

Hainer, Kane transferine ilişkin sorulan soruya verdiği cevapta, "Bundesliga'nın artık çok fazla uluslararası yıldıza sahip olmadığını düşünüyorum. Bayern Münih her zaman Bundesliga'yı daha ilgi çekici hale getirmek için uluslararası yıldızlar bulmaya çalışan kulüptür. Harry Kane de bu doğrultuda ilgi çekici bir isim. İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı ve gol krallıkları yaşamış bir oyuncu. Bundesliga için çok iyi olacağına eminim." açıklamalarında bulundu.

HARRY KANE İÇİN BİR DİĞER TEKLİF DE PARİS SAİNT-GERMAİN'DEN GELMİŞTİ

Fransa Ligue 1'de geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezona Luis Enrique yönetiminde hazırlanan Paris Saint Germain'de Kylian Mbappe kirizi çözülmüş değil.

ESPN'nin haberine göre; Bayern Münih'in yıldız transferinde öncelikli hedefi olan Harry Kane için yarışta PSG de var.. Haber detayında Fransız kulübünün, Tottenham'a İngiliz oyuncu için 100 milyon Euro ödemeyi gözden çıkarmış durumda olduğu yazıldı.

MESSİ, KANE'İ ÖNERDİ

Ayrıca RMC Sport'ta yer alan habere göre; Paris Saint Germain'den ayrılan ve İnter Miami'ye transfer olan Lionel Messi'den, takımdan ayrılmadan önce kulübün kendisinden belirli konularda tavsiyeler istediği yazıldı. Messi'nin, kulübe Tottenham ve İngiltere kaptanı Kane için teklif yapılmasını ve kadrosuna katmalarını önerdiği ifade edildi.