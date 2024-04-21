Harry Kane istatistikleri alt üst etti

Bayern Münih'in yaz transfer döneminde Tottenham'dan kadrosuna kattığı Harry Kane, yeni takımında da İngiliz ekibinde kaldığı yerden devam ediyor.

Bayern Münih forması altında bu sezon 41 maçta sahaya çıkan Kane, 40 gol attı. İngiliz yıldız, 40 golünün yanına 13 asist eklemeyi de başardı.

ŞAMPİYONLUĞA YETMEDİ!

Harry Kane, bu istatistiklerine rağmen Bundesliga'da şampiyonluktan uzak kaldı. Tottenham'da kupa kazanamaması nedeniyle sık sık eleştirilen 30 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih'te de şampiyonluktan uzak kaldı. Bundesliga'da Bayern Münih'in 11 yıllık saltanatına son veren Bayer Leverkusen şampiyonluğunu ilan etmişti.