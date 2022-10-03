İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2022 Pazartesi / 8 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5672
  • EURO
    18,3008
  • ALTIN
    994.186
  • BIST100
    3253.79
Spor

Harry Kane Premier Lig tarihine geçti

Tottenham'ın golcüsü Harry Kane, Premier Lig tarihinde deplasmanda 100 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

3 Ekim 2022 Pazartesi 11:14 - Güncelleme:
Harry Kane Premier Lig tarihine geçti
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında oynanan Londra derbisinde Arsenal, sahasında Tottenham'ı 3-1 mağlup etti. Takımının tek golünü kaydeden Harry Kane, Premier Lig tarihinde deplasmanda 100 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Liderlik koltuğunda oturan Arsenal, bu galibiyetin ardından puanını 21'e çıkarırken, bu sezon ilk mağlubiyetini alan Tottenham 17 puanda kaldı.

Manchester derbisini baştan sona üstün götüren son şampiyon Manchester City, konuk ettiği Manchester United'ı 6-3 mağlup etti. City, 8, 44 ve 72. dakikalarda Phil Foden, 34, 37 ile 64. dakikalarda da Erling Haaland'ın ağları sarsmasıyla rakibini 6-3 mağlup etti.

Sezona iyi başlayan Norveçli santrfor Haaland, bu maçın ardından Premier Lig tarihinde üst üste 3 iç saha maçında hat-trick yapan ilk futbolcu oldu. 9 gole sahne olan karşılaşma, bugüne kadar filelerin en çok sarsıldığı Manchester derbisi oldu.

Bu sonucun ardından Mancheser City 20 puanla ikinci, 12 puanda kalan Manchester United ise altıncı sırada yer aldı.

Chelsea, Crystal Palace deplasmanında 2-1 kazandı. Liverpool, sahasında Brighton ile 3-3 berabere kaldı. Bu sezon 5. kez puan kaybeden Liverpool 10 puana ulaştı.

Premier Lig'in 8. haftası sonunda 21 puana ulaşan Arsenal'ı, 20 puanla Manchester City ve 17 puanla Tottenham izledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.