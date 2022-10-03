Harry Kane Premier Lig tarihine geçti

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında oynanan Londra derbisinde Arsenal, sahasında Tottenham'ı 3-1 mağlup etti. Takımının tek golünü kaydeden Harry Kane, Premier Lig tarihinde deplasmanda 100 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Liderlik koltuğunda oturan Arsenal, bu galibiyetin ardından puanını 21'e çıkarırken, bu sezon ilk mağlubiyetini alan Tottenham 17 puanda kaldı.

Manchester derbisini baştan sona üstün götüren son şampiyon Manchester City, konuk ettiği Manchester United'ı 6-3 mağlup etti. City, 8, 44 ve 72. dakikalarda Phil Foden, 34, 37 ile 64. dakikalarda da Erling Haaland'ın ağları sarsmasıyla rakibini 6-3 mağlup etti.

Sezona iyi başlayan Norveçli santrfor Haaland, bu maçın ardından Premier Lig tarihinde üst üste 3 iç saha maçında hat-trick yapan ilk futbolcu oldu. 9 gole sahne olan karşılaşma, bugüne kadar filelerin en çok sarsıldığı Manchester derbisi oldu.

Bu sonucun ardından Mancheser City 20 puanla ikinci, 12 puanda kalan Manchester United ise altıncı sırada yer aldı.

Chelsea, Crystal Palace deplasmanında 2-1 kazandı. Liverpool, sahasında Brighton ile 3-3 berabere kaldı. Bu sezon 5. kez puan kaybeden Liverpool 10 puana ulaştı.

Premier Lig'in 8. haftası sonunda 21 puana ulaşan Arsenal'ı, 20 puanla Manchester City ve 17 puanla Tottenham izledi.