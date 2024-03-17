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Spor

Harry Kane tarihe geçti! Bundesliga'da bir ilk

Bayern Münih, deplasmanda Darmstadt 98'i 5-2 mağlup etti. Karşılaşmada fileleri havalandıran Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane lig tarihine geçti.

17 Mart 2024 Pazar 10:30 - Güncelleme:
Harry Kane tarihe geçti! Bundesliga'da bir ilk
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Darmstadt 98 ile Bayern Münih, Bundesliga'nın 26. haftasında Merck-Stadion am Böllenfalltor'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih 5-2 kazandı.

BAYERN MUNIH'TE MUSIALA DUBLE YAPTI

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 36 ile 64. dakikada Musiala, 45+1. dakikada Harry Kane, 74. dakikada Gnarby ve 90+3. dakikada Tel kaydetti. Darmstadt 98'in golleri ise 28. dakikada Skarke ve 90+5. dakikada Vilhelmsson'dan geldi. Karşılaşmada Harry Kane 82. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

HARRY KANE TARİHE GEÇTİ

Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane ise karşılaşmada attığı gol ile tarihe geçti. Harry Kane, Bundelisga'da ilk sezonunda 31 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.

Bundesliga'da günün diğer sonuçları şöyle:

Heidenheim 1-1 M'gladbach

Mainz 2-0 Bochum

Union Berlin 2-1 Werder Bremen

Wolfsburg 1-3 Augsburg

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