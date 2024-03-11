Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren yıldız golcü Michy Batshuayi, Avrupa'da dakika / gol istatistiğinde 2. sırada yer aldı. Belçikalı golcü, Harry Kane ve Kylian Mbappe gibi yıldız isimleri geride bırakmayı başardı.

ZİRVE GUIRASSY'NİN

Listenin zirvesinde Stuttgart forması giyen Serhou Guirassy bulunuyor. 27 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon çıktığı 21 maçta 23 gol kaydetti. Gineli oyuncu, 69 dakikada 1 gol atarak dakika/gol bazında Avrupa'nın en iyi istatistiğine sahip oldu.

BATSHUAYI ZİRVEYİ ZORLUYOR

Fenerbahçe'de çoğunlukla sonradan oyuna giren ve attığı gollerle takımına puanlar kazandıran Batshuayi'nin istatistiği de göz kamaştırıyor. Belçikalı oyuncu, bu sezon 34 maçta 20 gol, 3 asistle oynadı. Batshuayi, 71 dakikada 1 gol atarak Mbappe ve Kane gibi yıldız isimleri geride bıraktı. Batshuayi, geçtiğimiz günlerde Mbappe ve Haaland ile ilgili konuşarak, "Harry Kane ve Erling Haaland'dan daha iyi rakamlarım mı var! Vay, etkileyici! Bunu bilmiyordum. Bravo, Michy! Çalışmalarımın karşılığını alıyorum, bu da ispatı." ifadelerini kullanmıştı.

KANE, BATS'IN ARKASINDA TAKİPTE

Listenin üçüncü sırasında Bayern Münih forması giyen Harry Kane bulunuyor. Bayern'de 34 maça çıkan Kane 36 gol atarak 83 dakikada 1 gol kaydetmiş oldu.

MBAPPE 84 DAKİKADA 1 GOLLE AĞLARI SARSTI

PSG'de etkili bir performans sergileyen Mbappe de listede kendisine yer bulan başka bir yıldız oldu. Fransız devinde bu sezon 35 maçta 37 gol atan Mbappe, 84 dakikada 1 golle dördüncü sırada yer aldı.

YILDIZLAŞAN DİĞER İSİM GYOKERES

Listenin son sırasında Lisbon forması giyen Viktor Gyökeres yer alıyor. İsveçli golcü, 37 maçta 33 gol atarak 92 dakikada 1 golle yıldızlaşan bir diğer isim oldu.