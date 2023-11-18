Harry Kane'den transfer sözleri!

Tottenham'dan Bayern Münih'e transfer olan Harry Kane, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Harry Kane yaptığı açıklamada, "Bayern Münih'e transfer olduğumda nasıl bir şeyle karşılaşacağımı bilmiyordum. 19 yıl Tottenham'da oynadım. Orada gerçekten çok mutluydum. Bu transferle adeta konfor alanımın dışına çıktım." dedi.

İngiliz oyuncu, "Geçen sezon sadece Tottenham'a odaklanmıştım. Kulübün üst sıralarda bitirmesi için mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalıştım. Sezon biter bitmez Tottenham yönetimiyle konuştum ve ayrılık vaktinin geldiğini söyledim. Tatile çıktıktan sonra görüşmeler devam ediyordu. Eninde sonunda tarafların anlaşmaya varacağından emindim." ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan övgüyle bahseden Kane, "Bayern Münih'e gittiğimde ilk birkaç gün sanki yeni bir okula başlıyormuşum gibi hissettim. İlk maçımda harika hissettim. Çok özel bir atmosfer vardı. O günden sonra bunun münferit bir olay olmadığını fark ettim. Alman futbolu şimdiye kadar gördüğüm en tutkulu taraftarlara sahip." şeklinde konuştu.