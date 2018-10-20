Harun Tekin: Camiamızdan, taraftarımızdan özür diliyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Taraftarımızdan özür diliyoruz"

"Çıkış yapacağımıza inandığımız bir maçtı, kazanamadığımız için üzgünüz. Camiamızdan, taraftarımızdan özür diliyoruz, hiç hak etmiyorlar."

İSMAİL KÖYBAŞI'NIN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından İsmail Köybaşı'dan beIN Sports'a açıklamalar geldi. 29 yaşındaki oyuncu, galibiyet serisi yakalamaları gerektiğini söyledi. İşte açıklamalar...

"KELİMELER BULAMIYORUM"

"Bir futbolcu için en zor zamanlardır böyle röportaja gelmek. Çok üzgünüz, kelimeler bulamıyorum. Bu durum nasıl anlatılır bilemiyorum. Çok üzgünüz. Gerçekten kelime bulmak zor. 3-4 maçtır gol yemmiyorz ama gol de atamıyoruz. Üzgünlüğümü nasıl ifade ederim bilmiyorum. Bir şeyleri değiştirmekten bahsederiz bence ben önce kendimi değiştirmek isterim. Kendim analiz yapıp belki arkadaşlarımla ışığımla yardımcı olurum. Yine yardımcı olmaya çalıştık. Taraftarlarımız sayısız şekilde yine maça geliyor. Bilincindeyiz. Oooooofffff çok zor konuşması..."

"ÖZÜR DİLERİM"

"Gerekli şeyleri yapıyoruz kahvaltı, birliktelik, aktivite ama topun canı istemeyince söylediklerimin anlamı kalmıyor. Daha önce böyle bir durumda olmadım. Bu durumdan bizi galibiyetler serisi çıkarır. Galibiyet serisi ama kupa, UEFA, lig hepsi birden başka çaremiz yok, o top çizgiyi geçmeli çünkü biz gol yemiyoruz. Özür dilerim durumun farkındayız. Bu da önemli. Farkındalık bir şey getirir, olmuyor, değişecektir, girecektir o top... İvmeyi yukarı taşıyınca yukarı çıkacağız"