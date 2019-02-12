Harun Tekin'den penaltı sözleri: Hislerimi kullandım

İşte Harun Tekin’in açıklamaları:

“Penaltı anı kırılma anıydı. Hislerimi kullandım, penaltılarda kendime güveniyorum. Her şey bitmedi, sadece bir avantaj yakaladık. Gol yememek önemliydi. İkinciyi bulabilsek daha kolay olabilirdi. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.

Ligde kötü gidiyoruz, bunun için de üzgünüz. Önümüzde Avrupa Ligi şansı var. Burada başarılı olmak için uğraşıyoruz. Mutluyuz çünkü herkes bu maçı bekliyordu ancak her şey bitmedi. İnşallah Rusya'da turu atlarız."