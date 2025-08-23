Harvey Elliott Liverpool'dan Leipzig'e transfer oluyor

Futbol dünyası, Harvey Elliott'un RB Leipzig'e transfer olacağı haberini konuşuyor. 22 yaşındaki Liverpool orta saha oyuncusu, Anfield'daki sınırlı sürelerinin ardından düzenli forma şansı bulmak ve yeteneklerini sergilemek için Bundesliga'ya adım atmaya hazırlanıyor.

Genç yıldız, Premier Lig'de parlayan bir yetenek olarak tanındı; Premier Lig ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndaki performansıyla Avrupa'nın dört bir yanındaki yetenek avcılarının dikkatini çekti.

Geçen sezon Arne Slot yönetiminde Elliott'a verilen süre sınırlı kaldı. Ancak genç oyuncu, ham yeteneğini geliştirmek ve potansiyelini tamamen ortaya çıkarmak için doğru fırsatı arıyordu. RB Leipzig, genç yeteneklerin öne çıktığı bir ligde kritik dakikalar geçirebileceği ideal adres olarak öne çıktı. Kulüp, Xavi Simons'un ayrıldığı boşluğu dolduracak bir oyuncu arayışındaydı ve Elliott bu ihtiyaçla mükemmel bir uyum sağlıyor.