Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hasan Ali dinlendirildi Enes Ünal çalışmalara katılmadı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Konya'da İsveç'le oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Tedbir amaçlı dinlendirilen Enes Ünal çalışmaya katılmadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç'le oynayacağı UEFA Uluslar Ligi ve 20 Kasım Salı günü ise Ukrayna ile Antalya'da yapacağı özel maçların hazırlıklarına başladı.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, aday kadroya bugün dahil edilen Fenerbahçeli Mehmet Topal da katıldı.

Milli takım, ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanda, ısınma koşusunun ardından pas çalıştı. Ay-yıldızlı ekip, basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması ile idmanı tamamladı.

Enes Ünal çalışmaya katılmadı

Milli takımda sağ arka adalesinde zorlanma bulunan kaleci Gökhan Akkan kadrodan çıkarıldı.

Gökhan'ın yerine Bursasporlu Okan Kocuk kadroya dahil edildi. Okan'ın yarınki idmanda yer alacağı belirtildi.

Üst solunum enfeksiyonu geçiren Hasan Ali Kaldırım ile tedbir amaçlı dinlendirilen Enes Ünal çalışmaya katılmadı.

Kampa akşam saatlerinde katılacak Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu da ilk antrenmanda yer almadı. Bu üç oyuncu milli takımla yarın çalışmalara başlayacak.

Dün kulüp takımları ile maç yapan Oğuzhan Özyakup, Tarkan Serbest, Ertuğrul Ersoy, Serdar Gürler, Aytaç Kara, Merih Demiral ve Mert Müldür ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Serdar Aziz de tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı koştu.

Oğuzhan Özyakup, koşunun ardından idmana gelen Mehmet Topal'ın oğlu Mehmethan ile saha kenarında bir süre top oynadı.

A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
2 bin 500 liralık komisyon kavgasında inanılmaz görüntüler

2 bin 500 liralık komisyon kavgasında inanılmaz görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te

Libertadores finalindeki Süperclasico maçı nefesleri kesti

Libertadores finalindeki Süperclasico maçı nefesleri kesti

Galatasaray'ın 'ALTIN' jenerasyonu

Galatasaray'ın 'ALTIN' jenerasyonu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA