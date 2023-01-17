İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2023 Salı / 25 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7955
  • EURO
    20,3353
  • ALTIN
    1152.97
  • BIST100
    5289.25
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hasan Ali Kaldırım'dan sürpriz transfer
Spor

Hasan Ali Kaldırım'dan sürpriz transfer

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran ve adı Galatasaray'la da anılan Hasan Ali Kaldırım'ın, Adana Demirspor ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

Fanatik17 Ocak 2023 Salı 10:12 - Güncelleme:
Hasan Ali Kaldırım'dan sürpriz transfer
ABONE OL

Adana Demirspor yakın zamanda Medipol Başakşehir'in yollarını ayırdığı Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmaya çok yakın...

Ligin ilk yarısında Başakşehir forması giyen 32 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrıldığı kısa süre önce açıklanmıştı. Fanatik'in haberine göre; Adana Demirspor'un tecrübeli futbolcu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Hasan Ali Kaldırım'la Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.

Galatasaray için kulübüne rest çekti!

HASAN ALİ KALDIRIM'IN KARİYERİ

33 yaşındaki milli sol bek, Kaiserslautern ve Mainz'da oynadıktan sonra 2010'da Kayserispor'a transfer olarak Türkiye kariyerine başladı. 2012-2020 arasında Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali, 2020 yazında bedelsiz olarak Başakşehir'e transfer oldu.

Hasan Ali, bu sezon oynadığı 15 resmi maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.