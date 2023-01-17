Hasan Ali Kaldırım'dan sürpriz transfer

Adana Demirspor yakın zamanda Medipol Başakşehir'in yollarını ayırdığı Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmaya çok yakın...

Ligin ilk yarısında Başakşehir forması giyen 32 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrıldığı kısa süre önce açıklanmıştı. Fanatik'in haberine göre; Adana Demirspor'un tecrübeli futbolcu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Hasan Ali Kaldırım'la Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.

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HASAN ALİ KALDIRIM'IN KARİYERİ

33 yaşındaki milli sol bek, Kaiserslautern ve Mainz'da oynadıktan sonra 2010'da Kayserispor'a transfer olarak Türkiye kariyerine başladı. 2012-2020 arasında Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali, 2020 yazında bedelsiz olarak Başakşehir'e transfer oldu.

Hasan Ali, bu sezon oynadığı 15 resmi maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.