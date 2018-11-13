Hasan Ali Kaldırım'dan Valbuena'ya: Sen yeter ki böyle oyna, ben defansı yaparım

Mathieu Valbuena, Alanyaspor karşısında Fenerbahçe'nin defansif hamle yapmayan tek oyuncusuydu.

Fransız yıldızın arkasında oynayan kaptan Hasan Ali, "Valbuena yeter ki her maçta böyle oynasın, savunmaya gelmesine gerek yok. Defansı onun yerine ben yaparım" diye konuştu.

Hasta olduğu için maçı nefes almakta zorluk çekerek tamamlayan kaptan, geçmiş maçların aksine hücuma fazla katkı veremezken, iki ortası da adresi bulmadı.

(Fotomaç)